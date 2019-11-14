61 ton sahte içki ele geçirildi

14.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:15

Malatya'da, 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 61 ton kaçak içki ele geçirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya ve çevre illerde kaçak içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik uzun süreli istihbari çalışma yaptı.

Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi'nde belirlenen 9 ayrı adrese 100 personelle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 tonu satışa hazır şişelenmiş vaziyette, 55 tonu ise bidonlar içerisinde mayalanmaya aşamasında toplam 61 ton kaçak içki, 15 alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda jelikan bidon, el arabası gibi kaçak içki imalatında kullanılan yardımcı malzeme ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Operasyonla ele geçirilen kaçak/sahte boğma rakıyı piyasaya sunulmadan toplandığı ve vatandaşların muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: AA