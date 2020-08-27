61 mahallesinde vaka görülen Kilis'te, denetimler sürüyor KİLİS'te, son 1 ayda 75 mahallenin 61'inde koronavirüs vakası görüldü.

KİLİS'te, son 1 ayda 75 mahallenin 61'inde koronavirüs vakası görüldü. Kentte, polislerin denetimleri devam ederken, vatandaşlar ise artış nedenini dikkatsizliğe bağlıyor.

Kilis kent merkezinde, son 1 ayda koronavirüs vakalarındaki artış korkutucu seviyeye ulaştı. Kentteki 75 mahallenin 61'inde koronavirüs vakası görülmesiyle valilik, yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından görevlendirilen ekipler, her mahalleyi ziyaret edip, vatandaşlara koronavirüs önlemlerine uymaları yönünde bilgi verirken, polisler de araç sürücülerini, yolcuları ve yayaları, maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarıyor. Yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken, vatandaşlar ise artışın sebebinin dikkatsizlik nedeni ile olduğunu belirtti. Vatandaşlar, yasaklara ve polislerin uyarısına rağmen, bazı kişilerin maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi.

Kaynak: DHA