600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor
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600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN CAN AKSU - Haberler | Kültür Sanat

600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor Cami imam hatibi tarafından 8 yıl önce başlatılan uygulama ile okunan cüzler her perşembe günü ikindi namazı sonrası bağışlanıyor Kütahya'nın en eski camilerinden olan 600 yıllık Takvacılar Camii'nde 8 yıl önce başlatılan hatim...

600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor

Cami imam hatibi tarafından 8 yıl önce başlatılan uygulama ile okunan cüzler her perşembe günü ikindi namazı sonrası bağışlanıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın en eski camilerinden olan 600 yıllık Takvacılar Camii'nde 8 yıl önce başlatılan hatim geleneği Ramazan'da da sürüyor. Cemaatin büyük ilgi gösterdiği gelenek ile haftada 80-100 hatmin duası yapılıyor.

Kütahya Paşam Sultan Mahallesi Kapanaltı mevkiinde bulunan tarihi caminin imam hatibi Mehmet Güngör tarafından 8 yıl önce başlatılan ve cemaatin yoğun katılımı ile okunan cüzlerin her perşembe günü ikindi namazı sonrası hatim duası yapılıyor. Güngör, "Cemaatimiz Ramazan ayından sonra Kuran-ı Kerim okumayı bıraktığını fark edince cemaatimizi Ramazan sonrasından da okumaya yönlendirmek için cüz dağıtmak sureti ile hatim geleneğini başlattık. Yaklaşık 8 yıl önce başlatmış olduğumuz bu hatim geleneğinin cemaatimizin yanı sıra yurt dışından büyük katılımı ile hatimlerimizi yapıyoruz ve her perşembe günü ikindi namazı sonrasında camimizde hatimlerin dualarını tüm cemaatimiz ile burada yapıyoruz. Ramazan aylarında ise hatimlerimizin sayısı 80-100'e kadar çıkıyor. Cüz almak isteyen vatandaşlarımız ise bize sosyal medyadan ya da camimize gelerek alabilirler." dedi.

Ramazan ayı ile birlikte cüzlerini artırarak okumaya devam ettiklerini söyleyen cami cemaati ise bu gelenek ile toplu hatimlerin olduğunu, manevi olarak da mutlu olduklarını söylediler.

600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor
600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor
600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor
600 yıllık tarihi camide hatim geleneği sürdürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN CAN AKSU

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