600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı

600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dahil cuma namazına gelenlerin ateşini ölçüp tek kullanımlık seccade hediye ettiler Bursa'da Osmanlı Ordusu'nun sefere giderken namaz kıldığı 600 yıllık Namazgah'da açık havada cuma namazı kılındı.

29.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:05

600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dahil cuma namazına gelenlerin ateşini ölçüp tek kullanımlık seccade hediye ettiler

BURSA - Bursa'da Osmanlı Ordusu'nun sefere giderken namaz kıldığı 600 yıllık Namazgah'da açık havada cuma namazı kılındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dahil cuma namazına gelenlerin ateşini ölçüldü, tek kullanımlık seccade hediye edildi.

Korona virüs sebebiyle 2,5 ay sonra Bursa'da Cuma Namazı ilk kez cemaatle kılındı. Bursa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Osmanlı ordularının sefer öncesi uğradığı ve topluca namaz kıldığı Namazgah Meydanında Cuma namazının da doldu taştı. Burada kılınan Cuma namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Bursa'da bin 100 cami avlusu, park ve meydanda Cuma namazı kılındı. Namaz kılmak için gelen vatandaşların girişte ateşleri ölçülürken yanında olmayanlara seccade ve maske hediye edildi. Namaz ilk sünnetin kılınmasıyla başlarken hutbeyle devam etti. Cuma namazı kılınan farzın ardından sona erdi. Hutbede virüsün yok olması için dua edildi. Namazı kılan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak evlerinin yolunu tuttu.

Cuma namazından önce konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Diyanet Teşkilatımıza destek ve katkıları için teşekkür ederim. Bu ruhaniyetli şehirde herkes çok heyecanlı. 2,5 aydır Cuma namazlarını idrak edemiyoruz. Bunu topluca yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte hem vakit namazları hemde Cuma namazlarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Gençler arasındaki kavgada, 17 yaşındaki genç 8 yerinden bıçaklandı
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülçin Ergül Seren Serengil Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 15:05:57. #1.14#
title