600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama

İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Haberler | Yerel

600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama Samsun'un Bafra ilçesinde 6 asırlık gelenek olan "Sele Sepet Top Kandil" etkinliği, korona virüs tedbirleri kapsamında farklı bir şekilde yapıldı.

600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 6 asırlık gelenek olan "Sele Sepet Top Kandil" etkinliği, korona virüs tedbirleri kapsamında farklı bir şekilde yapıldı.

Türkiye'de sadece Bafra'ya özgü bir gelenek olan ve Ramazan ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece kutlanan; Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri 26 Nisan akşamı hava muhalefeti nedeniyle ertelenerek 29 Nisan akşamı farklı bir etkinlikle kutlandı. Özünde paylaşım kültürünün yattığı köklü gelenek, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar balkonlarından katılımı sağladı. Belediye önünde çocuklara top kandil ve şeker dağıtan Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, "Bafra'da 600 yıllık geleneği gene bu akşam yaşatıyoruz. Pandemi olmasına rağmen hem geçen yıl hem bu yıl bu şekilde bir programla sele sepet programını çocuklarımızla beraber yürüteceğiz. Üstü açık otobüsümüzü hazırladık. Üzerindeki karakterlerle beraber çocuklara balkonlarda el sallayacağız. Gündüzden çocuklarımıza duyurduk seslerimizi. Bu şekilde sele sepeti icra edeceğiz. En kısa zamanda bu pandemi sürecinden kurtuluruz inşallah. Sele sepetlerimizi 600 yıllık tarih boyunca kutladığımız gibi Bafra'mızda güzel bir şekilde kutlarız diye ümit ediyorum" dedi.

Başkan Kılıç'ın açıklamasının ardından, Haydi Çocuklar Balkonlara sloganıyla kutlanan Sele Sepet Top Kandil etkinliğinde, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Yeniçeri sembollerinden oluşan gösteri ekibi üstü açık otobüs ile müzik ve maniler eşliğinde tur atarak balkonlara çıkan çocukları ve ailelerini selamladı. Balkonlardan şenliğe ellerinde Türk bayrakları ve top kandilleri ile destek veren çocuklar ve ailelerine belediye görevlileri şeker attılar. Kutlamalar 2 saatlik ilçe turunun ardından Çetinkaya Köprüsü'nde havai fişek gösterisi ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın etkinliğe katılan figürleri selamlamasıyla son buldu.

600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama
600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

Alkol yasağı: Covid kısıtlamaları kapsamında hangi ülkeler, neden alkollü içecek satışını yasakladı?
Alkol yasağı: Covid kısıtlamaları kapsamında hangi ülkeler, neden alkollü içecek satışını yasakladı?
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Formula 1 2021 sezonunda 13 Haziran'daki Kanada Grand Prix'i yerine Türkiye takvime alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ünal Karaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 600 yıllık geleneğe korona gölgesinde kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 05:12:51. #1.16#

title