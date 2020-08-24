600 yıllık çınar kurumaya yüz tuttu 600 yıllık çınar kurumaya yüz tuttu Köylülerden "Anıt çınarı kurtarın" çağrısı Bursa'da 600 yıllık çınar ağacı kurumaya yüz tutarken, köylülerden yetkililerden yardım istedi.

600 yıllık çınar kurumaya yüz tuttu

Köylülerden "Anıt çınarı kurtarın" çağrısı

BURSA - Bursa'da 600 yıllık çınar ağacı kurumaya yüz tutarken, köylülerden yetkililerden yardım istedi.

Mudanya'ya bağlı Yörükali'de köy meydanındaki çınar kurumaya başladı. Köyle yaşıt olan çınar içten içe çürüyor. Haber verilmesi üzerine 2 yıl önce budama yapılan çınar kurumaya devam etti. Bir kaç yıl öncesine kadar olanca ihtişamıyla göğe yükselen tarihi çınar, her geçen gün bir dalı kuruyarak yok olmaya yüz tutuyor. Köylerinin meydanındaki çınarı kurtarmak için ellerinden geleni yapan, fakat çürümeye engel olamayan köylüler, uzmanlardan tarihi çınarın kurumasını önleyecek bir bakım yapılmasını istiyor.

Yörükali sakinlerinden Halil Tetik, "Köyümüzde tarihi çınarımız 600 yıllık. Bu çınara 2 yıl önce budama yapıldı. Çınar her geçen gün kurumaya devam ediyor. Yetkililerden köyümüzün timsali olan bu çınarı kurtarmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA