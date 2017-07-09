600 Rakımlı Elmalı'da Yoga Seansı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'ne bağlı 600 rakımlı Elmalı Mahallesi'ne İstanbul'dan gelen bir grup kadın, yüksek tepelerde yoga seansı yaptı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Tarımsal Daire Başkanlığı'nın doğa turizmine hazırladığı Malkara İlçesi'nin Elmalı Mahallesi'ne İstanbul'dan gelen bir grup kadın yoga seansı yaptı. Yoga eğitmeni Suzan Tanırcan, İstanbul'dan kalabalığından uzaklaşmak için Elmalı Mahallesi'ne geldiklerini belirterek şöyle dedi:



"Burayı yeni keşfettik. Elmalı köyünde Ege- Marmara manzaralı doğanın içinde bu huzuru yakalamak, bir yandan bu nefis manzara, harika köy kahvaltısıyla, kendimizi İstanbul gibi koşturmalı bir şehrin dışında, daha sakin ve huzurlu hissediyoruz."



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan da, Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında Elmalı Mahallesi'ndeki tarihi bir binayı tanıtım evi olarak düzenlediklerini söyledi:



- Tekirdağ