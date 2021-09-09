600 pehlivan, 41 başpehlivan er meydanına çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

600 pehlivan, 41 başpehlivan er meydanına çıkıyor

600 pehlivan, 41 başpehlivan er meydanına çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de geçen sene pandemi nedeniyle ertelenen 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri' 12 Eylül Pazar günü 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımı gerçekleşiyor.

Denizli'de geçen sene pandemi nedeniyle ertelenen 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri' 12 Eylül Pazar günü 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımı gerçekleşiyor.

Geçen yıl tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen pandemi nedeniyle ertelenen 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri' 12 Eylül Pazar günü güreş severlerle buluşacak. Birbirinden ünlü, altın kemerli başpehlivanların ve 600 pehlivanın er meydanına çıkacağı yağlı güreşler, Şemikler Spor Tesisi'nde saat 10.00'da başlayacak. Gün boyu devam edecek olan Merkezefendi Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu ve Ertuğrul Dağdeviren gibi isimler yer alıyor.

"Bu büyük heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum"

Büyük bir heyecanla 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştireceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2020 yılında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından müsabaka takvimine dahil edilen ancak pandemi nedeniyle zorunlu olarak ertelenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri, bu pazar değerli hemşehrilerimizle buluşuyor. Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarının da aralarında bulunduğu 41 başpehlivan ve 600 pehlivanın Merkezefendi Er Meydanı'na çıkacağı güreşlerimiz, 12 Eylül Pazar günü Şemikler Spor Tesisi'nde saat 10.00 da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

600 pehlivan, 41 başpehlivan er meydanına çıkıyor
600 pehlivan, 41 başpehlivan er meydanına çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Derya Baykal Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Diego Mert Müldür Okay Yokuşlu Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
600 pehlivan, 41 başpehlivan er meydanına çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:30:33. #1.16#

title