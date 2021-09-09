600 pehlivan, 41 başpehlivan er meydanına çıkıyor

Denizli'de geçen sene pandemi nedeniyle ertelenen 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri' 12 Eylül Pazar günü 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımı gerçekleşiyor.

Denizli'de geçen sene pandemi nedeniyle ertelenen 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri' 12 Eylül Pazar günü 600 pehlivan ve 41 başpehlivanın katılımı gerçekleşiyor.

Geçen yıl tüm hazırlıkların tamamlanmasına rağmen pandemi nedeniyle ertelenen 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri' 12 Eylül Pazar günü güreş severlerle buluşacak. Birbirinden ünlü, altın kemerli başpehlivanların ve 600 pehlivanın er meydanına çıkacağı yağlı güreşler, Şemikler Spor Tesisi'nde saat 10.00'da başlayacak. Gün boyu devam edecek olan Merkezefendi Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşilyeşil, Osman Aynur, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu ve Ertuğrul Dağdeviren gibi isimler yer alıyor.

"Bu büyük heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum"

Büyük bir heyecanla 'Merkezefendi Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştireceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2020 yılında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından müsabaka takvimine dahil edilen ancak pandemi nedeniyle zorunlu olarak ertelenen Merkezefendi Yağlı Güreşleri, bu pazar değerli hemşehrilerimizle buluşuyor. Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarının da aralarında bulunduğu 41 başpehlivan ve 600 pehlivanın Merkezefendi Er Meydanı'na çıkacağı güreşlerimiz, 12 Eylül Pazar günü Şemikler Spor Tesisi'nde saat 10.00 da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı