600 metresi kazılan tünel Kocaeli'yi İstanbul'a bağlayacak
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600 metresi kazılan tünel Kocaeli'yi İstanbul'a bağlayacak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 600 metrelik tünel kazımı yapılan ve tamamlandığında Marmaray ile entegre olacak olan metro projesi alanında inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Metroyla birlikte İstanbul'daki tüm raylı sistem hatlarına entegre olmuş oluyoruz" dedi.

600 metresi kazılan tünel Kocaeli'yi İstanbul'a bağlayacak
27.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:32

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 600 metrelik tünel kazımı yapılan ve tamamlandığında Marmaray ile entegre olacak olan metro projesi alanında inceleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Metroyla birlikte İstanbul'daki tüm raylı sistem hatlarına entegre olmuş oluyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen Gebze-Darıca Metro hattı yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Temeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından atılan ve daha sonra girişimleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen metro projesinde çalışmaları inceleyen Büyükakın, projenin tamamlandığında İstanbul'daki raylı sistem hatlarıyla entegre olacağını söyledi.

600 metreye ulaşıldı

Metro çalışmasında gelinen aşamayı değerlendiren Büyükakın, "Aşağı yukarı 250 metre civarında imalat yapıldı. Ama metro inşaatı toplamında 600 metreye yaklaşıldı. Yaklaşık olarak iş programına uygun bir şekilde işlemler, inşaat çalışmaları devam ediyor. Bizim normalde 2023'te hizmete alma konusunda beyanlarımız olmuştu. Ulaştırma Bakanımız da geldiğinde açıklamıştı. Şehrin tamamında imalat çalışmaları devam ediyor. 10 kadar noktada çalışma devam ediyor. Tüm noktalarda çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023'te bölgenin metroya kavuşması hedefine ulaşacağız. Hem Darıca hem de Gebze öncelikli olarak bölgedeki metro konforundan yararlanmış olacak. Çevresel açıdan da baktığımızda çok önemli bir kazanım olacak. Yaklaşık 55 bin kadar araç günlük trafikten çekilecek diye öngörüyoruz. Bu da çevresel açıdan, çevrenin kirlenmesi ve iklim değişikliği açısından son derece önemli" dedi.

"İstanbul'daki raylı sistemlere entegre olacak"

Metro projesinin tamamlandığında İstanbul'daki raylı sistemlerle entegre olacağını ifade eden Büyükakın, "Bu metronun şöyle bir özelliği de var. Marmaray'a entegre. Aslında bu metro hattıyla birlikte biz İstanbul'daki bütün raylı sistem hatlarına entegre olmuş oluyoruz. Metro üzerinden Marmaray istasyonuna gelinip aktarma yapıldığı takdirde öncelikli olarak Çayırova tarafına, oradan İstanbul'a, mesela Kartal'a ulaşma imkanı olacak. Karşıya geçme imkanı olacak. Sabiha Gökçen tarafına yapılacak olan metro ile Sabiha Gökçen'e de bir ulaşım imkanı sağlamış olacak. Aslında son derece stratejik ve akıllı bir yatırım. Özellikle Marmaray ile entegrasyonu açısından düşündüğümüzde Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın İstanbul'a erişiminin çok daha kolay olacağı, güney bölgemizle kuzey bölgemiz arasında şehir içi ulaşımın son derece rahatlayacağı, Darıca'daki ya da Gebze'deki vatandaşlarımızın OSB'lere oradan ters yönde hareketlere imkan veren bir çalışma. Gerçekten Gebze'nin geleceğini kurtaracak bir çalışma" diye konuştu.

"İstanbul-Gebze arası günlük hareket çok fazla"

Gebze ve İstanbul arasında trafik yoğunluğu olduğunu söyleyen Büyükakın, "Gebze zaten günlük nüfus açısından yani şu anda Kocaeli'nin en kalabalık ilçesi ama bir de günlük trafiği var. İstanbul'dan bu yöne, bu yönden İstanbul'a giden trafiği de düşündüğümüzde günlük hareket çok daha fazla. Bu manada metronun yapılması son derece elzemdi. 2023'te metronun hizmete alınması Gebze'nin geleceği açısından son derece önemli olacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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