600 lira borç yüzünden öldürüldü
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600 lira borç yüzünden öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 600 lira borç yüzünden öldürüldü Adana'da sokak ortasında yaşanan 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasıyla biten kavganın, ölen kişinin cep telefonu almak için arkadaşından aldığı 600 liralık borç yüzünden yaşandığı öğrenildi Zanlılar, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi...

- 600 lira borç yüzünden öldürüldü

Adana'da sokak ortasında yaşanan 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasıyla biten kavganın, ölen kişinin cep telefonu almak için arkadaşından aldığı 600 liralık borç yüzünden yaşandığı öğrenildi

Zanlılar, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da önceki gün sokak ortasında yaşanan 1 kişinin ölümü 2 kişinin de yaralanmasıyla biten kavganın, 600 liralık cep telefonu borcuyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ağustos günü saat 11.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesinde meydana geldi. C.A. ve ağabeyi Selim Acar (23), husumetli oldukları Ramazan ile ağabeyi Cumali Yılmaz'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.A, yanında getirdiği bıçakla Cumali Yılmaz'ı kalçasından yaraladı. Ramazan Yılmaz da evden aldığı bıçakla Selim Acar'ı göğsünden, sonra da kardeşi C.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selim Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ramazan Yılmaz' olay yerinde, ağabeyi Cumali Yılmaz'ı ve diğer zanlı C.A.'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Cinayetle sonuçlanan kavganın, bir süre önce Selim Acar'ın, cep telefonu alacağını söyleyip Cumali Yılmaz'dan 600 TL istediği, daha sonra da bu borç nedeniyle tarafların tartışması yüzünden çıktığı öne sürüldü. Olaydan bir gün önce Selim Acar'ın parayı vermek için Cumali Yılmaz'ı telefonla aradığı ancak kardeşinin telefonu çıkıp ağabeyinin uyuduğunu söylediği ileri sürüldü. Acar'ın, olay günü evine gittiği Cumali Yılmaz ile tartıştığı, "Size para falan vermiyorum" diyerek mahalleden ayrıldığı belirtildi. Acar'ın, kardeşi C.A.'yı evden alıp olay yerine tekrar geldiği ve burada kavganın yaşandığı bildirildi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

600 lira borç yüzünden öldürüldü
600 lira borç yüzünden öldürüldü
600 lira borç yüzünden öldürüldü
600 lira borç yüzünden öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın altından 600 liralık borç çıktı
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın altından 600 liralık borç çıktı
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