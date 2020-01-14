600 kilogramlık çatı makası çalan zanlı gözaltına alındı
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600 kilogramlık çatı makası çalan zanlı gözaltına alındı

Elazığ'da, 600 kilogramlık çatı makası çaldığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04
600 kilogramlık çatı makası çalan zanlı gözaltına alındı

'da, 600 kilogramlık çatı makası çaldığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Meşeli köyünde D.A'nın evinin çatısını yapmak için aldığı 600 kilogramlık demir çatı makasının çalınması üzerine çalışma başlattı.


Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi M.K'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.


Bulunan çatı makası sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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