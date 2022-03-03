600 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 5 gözaltı - Haberler

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600 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Harun Reşit Serbest - Güncel
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600 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 5 gözaltı

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4'ü kadın 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık için girdikleri evlerden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan E.K., Y.Ç., N.G. ve Ü.B. isimli kadınlar ile K.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda polis ekipleri, 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Saklandıkları evlerde yakalanan şüphelilerden K.K.'nin, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


600 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 5 gözaltı

600 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığına 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haberler

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