600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken denizde sürüklenen yelkenli bir tekne ise Ortakent sahilinde karaya oturdu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - 600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken denizde sürüklenen yelkenli bir tekne ise Ortakent sahilinde karaya oturdu.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve fırtına Bodrum'da hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Zaman zaman sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Fırtına nedeniyle Ortakent sahiline 10 metre uzunluğunda Çilek isimli yelkenli bir tekne ise karaya oturdu. Sürüklenerek sahile oturan teknenin fiyatının ise 600 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edilirken, Bodrum Belediyesi ise teknelerin limandan çıkmaması için uyarılarda bulundu.

600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu

600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu

600 bin lira değerindeki yelkenli tekne karaya oturdu

Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

Uzman çavuşun acı sonu! Aracında yanarak feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title