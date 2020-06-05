600 bayan kuaförüne koronavirüs testi yapılacak
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600 bayan kuaförüne koronavirüs testi yapılacak

600 bayan kuaförüne koronavirüs testi yapılacak Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan: "Kayseri'de bir sıkıntı yok" Kayseri'de 600 bayan kuaförüne koronavirüs tedbirleri kapsamında korona virüs testi yapılıyor.

05.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:15

600 bayan kuaförüne koronavirüs testi yapılacak

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan:

"Kayseri'de bir sıkıntı yok"

KAYSERİ - Kayseri'de 600 bayan kuaförüne koronavirüs tedbirleri kapsamında korona virüs testi yapılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 60 gün kapalı kalan ve 21 Mayıs'ta yeniden açılan berber ve kuaförler çalışmalarını sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentte hizmet veren 600 bayan kuaförüne korona virüs tedbirleri kapsamında test yapılıyor.

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, yaptığı açıklamada, "Bu virüs ülkemizin başına bela oldu ama çok şükür Kayseri'de bir sıkıntı yok. Bugünde İl Sağlık Müdürlüğümüz kuaförlerimize korona virüs testi yapıyor. İnşallah sonuçlarını yarın alacağız. Bugüne kadar bir sıkıntımız olmadı. Bugünden sonra da olmamasına gayret ediyoruz. İş yerlerimizi dezenfekte ederek çalışıyoruz. Bayan kuaförü olan 600 kişi teste tabi olacak. Bu süreç bizim için zor geçti. 60 gün iş yerlerimiz kapalı kaldı. 60 gün içerisinde de esnafımız çok sıkıldı ve tedirgin oldu. Bizler günlük kazanç elde eden ve onunla geçinen insanlarız. Dükkanlarımız 21 Mayıs'tan sonra açıldı ama şuan için iyi değil. Müşteri gelmeye korkuyor. Belediyelerimiz dükkanlarımızı düzenli olarak dezenfekte ediyor. Esnaflarımız da her türlü önlemlerini aldı. Randevulu sistemle çalışıyoruz. İnşallah bu süreci atlatacağız" ifadelerini kullandı.

600 bayan kuaförüne koronavirüs testi yapılacak

Kaynak: İHA

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