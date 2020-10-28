60 yıllık turşucu 'turşu nasıl kurulur' tartışmalarına' son noktayı koydu Açıklaması
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60 yıllık turşucu 'turşu nasıl kurulur' tartışmalarına' son noktayı koydu Açıklaması

28.10.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:25
60 yıllık turşucu 'turşu nasıl kurulur' tartışmalarına' son noktayı koydu Açıklaması

Babasının bir asırlık turşuculuk mesleğini Afyonkarahisar'da 60 yıldır sürdüren Tevfik Tutan, Türk sinemalarına da konu olan "Limonla mı yoksa sirkeyle mi turşu kurulur?

Babasının bir asırlık turşuculuk mesleğini Afyonkarahisar'da 60 yıldır sürdüren Tevfik Tutan, Türk sinemalarına da konu olan "Limonla mı yoksa sirkeyle mi turşu kurulur?" sorusuna "Turşunun ana maddesi sirkedir" yanıtını vererek son notayı koydu.

Havaların soğumasıyla birlikte turşuya olan rağbet bir hayli artarken, uzun yıllar turşuculuk yapan Tevfik Tutan, turşunun limonla mı yoksa sirkeyle mi kurulmasından nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine kadar birçok püf noktaları aktardı. Dededen toruna turşuculuk mesleğini sürdüren Tevfik Tutan, hiçbir zaman sıra dışı turşular yapmadıklarını hep klasik turşulardan yana olduklarını kaydetti. Tutan, "100 yılın üzerinde dededen toruna turşucuyuz. Şuanda revaçta olan turşu, acı biber gurubu, salatalık, lahana, pancar bunlar en önemli çeşitler. Diğerlerinde ise fasulyesine kadar turşu yapıyoruz. Biz sıra dışı turşularla pek uğraşmıyoruz. Klasik turşular yapıyoruz" dedi.

"Korona virüs de satışlar patlamadı"

Korona virüs (Covit-19) dolayısıyla çok fazla ilgili beklediklerini ancak bekledikleri satışları göremediklerini kaydeden Tutan, "Korona virüste biz biraz daha satışların artmasını bekledik ama ne yazık ki vatandaş çok fazla satış patlaması yapmadı. Satışlar normal seyrinde gidiyor" diye konuştu.

Turşunun Koronavirüse karşı iyi geldiği yönünde söylentileri de değerlendiren Turşucu Tevfik Tutan, "Ben bilimsel olmayan hiç bir şeyi dikkate almam. Genelde bunlar internette çıkan haberler. Bugün çıkar, yarın popüler olur, üç gün sonra unutulur. Ama şu bir gerçek; turşular sirkeyle yapıldığı için bağışıklık sistemine faydalı olabileceği kanaatindeyim. Herkes öyle söylüyor" dedi.

"Esas turşunun ana maddesi sirke"

Türk sinemalarına da konu olan ve Adile Naşit-Münir Özkul klasiği; limonla mı yoksa sirkeyle mi turşu daha iyi olur? sorusuna da cevap veren Tutan, turşunun ana maddesinin sirke olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Limonla dediği limon tuzu, yani halk arasındaki ismi limontuzu. Onunla da yapılabilir, sirkeyle de yapılabilir. Ancak esas turşunun ana maddesi sirke. Limon tuzuyla da yapılabilir mi? Yapılabilir. İkisiyle birlikte yapılabilirse daha da güzel olur. Bur turşunun ömrü bizlerde modern imkanlarla muhafaza ettiğimiz için, fabrika ortamında muhafaza ettiğimiz için bu 8-10 ayı bulabilir. Ama ev ortamında ne yazık ki kaloriferli ortamdan dolayı 3 ayda turşu özelliğini yitirir."

"Buzdolabında tutulmayan turşu turşu değildir"

Buzdolabında muhafaza edilmeyen hiçbir turşunun turşu özelliği taşımadığını kaydeden Tutan, "Afyonlunun en çok tercih ettiği turşu çeşidi; salatalık, biber, lahana ve pancar. Turşunun korunmasıyla ilgili vatandaş yaptığı turşuyu buzdolabında muhafaza etmediği sürece o turşu sadece turşu olarak durur. İnsanlara hiçbir faydası olmaz. Çünkü bakteri üretiyor, üzeri parlanıyor, küfleniyor ve maalesef de vatandaşımız o vaziyette yiyor. Turşu buzdolabında korunması lazım" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

60 yıllık turşucu 'turşu nasıl kurulur' tartışmalarına' son noktayı koydu Açıklaması
60 yıllık turşucu 'turşu nasıl kurulur' tartışmalarına' son noktayı koydu Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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