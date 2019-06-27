60 yıllık restoranın çatısı yandı
Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Keçiören ilçesi Emrah Mahallesinde bulunan 60 yıllık restoranın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
Restoran içerisinde bulunan mutfak tüplerinin dışarı çıkarılması olası bir patlamanın önüne geçti.
Yangın maddi hasara yol açtı.
Kaynak: AA
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Son Dakika Haberleri