60 yıllık restoranın çatısı yandı

Başkentte restoran olarak faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Keçiören ilçesi Emrah Mahallesinde bulunan 60 yıllık restoranın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Restoran içerisinde bulunan mutfak tüplerinin dışarı çıkarılması olası bir patlamanın önüne geçti.

Yangın maddi hasara yol açtı.

Kaynak: AA