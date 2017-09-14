60 Yıllık Kazı Çalışmaları Nihayet Bitiyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Pamukkale Ören Yeri Hierapolis Antik Kenti kazı çalışmaları 60'ıncı yılını geride bıraktı. Antik kentin kazı çalışmalarında, Roma ve Bizans dönemine ait mimarlık parçaları bulundu.



Denizli'nin Pamukkale ilçesi Ören Yeri içerisinde yer alan UNESCO Dünya Miras Listesindeki Hierapolis Antik Kent kazı çalışmaları cuma günü sona eriyor. 1957 yılında İtalyan Kazı Heyeti tarafından başlatılan kazı çalışmalarına 60'ıncı yılını geride bıraktı. Antik Kent içerisindeki Hamam Bazilika, Frontinus Ana Giriş Kapısı, Triton Çeşmesi, Doğu Nekropolis Bölgesi, Aziz Phillipus Hamamı ve Kilisesi, Tiyatro, Apollon Kutsal Alanı ve Tapınak, Stoa, Sarnıç, Kuzey Nekropol bölgelerinde kazılarak tarih gün yüzüne çıkartılırken, bölgede yılda 4 ay boyunca restorasyon çalışmaları yapılıyor.



Bu yılki çalışmalar antik kent içerisindeki Plutonium'da yapılırken, burada kutsal bir alana ortaya çıkarıldı. Cennet Kapısı adı verilen bölgede restorasyon yapılırken, antik kenti ziyarete gelen engeller için de yeni güzergah çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 40 yıldır kazı heyetine başkanlık eden İtalyan Ord. Prof. Dr. Francesco D'andrıa yerine kazı çalışmalarına Ord. Prof. Dr. Grazia Semeraro, başkanlık yaptı.



"ŞEHİR MERKEZİNDE ÇOK KUTSAL VE ÖNEMLİ BİNALAR VAR"



Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Hierapolis Kazı Heyeti Başkanı Ord. Prof. Dr. Grazia Semeraro, "Bu sene biz restorasyon yaptık, programımız devam etti. Plutonium'da çalıştık, güzel bir kutsal alan çıktı. Cennet Kapısında bu sene restorasyon yaptık. Güzergah hazırlamak için çalıştık. Eski Kazı Başkanımızın yaptıklarına devam ettik. Ben yeniyim daha ilk kazı yılım. Plutonium'da güzel işler yaptık. Hem restorasyon hem kazı yaptık. Kazıda çıkan yazıt güzel bir yazıt. Roma döneminde zengin bir kadın bu yazıt için çok para vermiş. Güzel bir şey izi bunu gösteriyor. Restorasyon devam ediyor, yeni güzergah hazırlıyoruz. Engelli insanların da restorasyon yapılan yerlerde ziyaret etmesi zor oluyor, onlar için özel bir güzergah yolu hazırlamak gerek. Bu sistemi gelecek sene kullanacağız" dedi.



Günyüzüne çıkarılan yerlerin mimarlar ve mühendislerin yardımıyla, restorasyon çalışmalarını da yürüttüklerini belirten Kazı Heyeti Başkanı Semeraro, "Şehir merkezinde çok kutsal ve önemli binalar var. Orada genel bir güzergah hazırlamak istiyoruz. Gelecek sene için bu sene çalıştık. Kazı yaptık, okuduk, nasıl yaparız diyerek konuştuk. Apollon Tapınağı'nda yaptık, çünkü orada önemli binalar ve büyük bir çeşme var. Bu çeşme depremden sonra biraz zarar gördü. Mühendis mimarlar ile yeniden restorasyon çalışması yapacağız. Çalışmalar gelecek hafta cuma bitecek İtalya'ya döneceğiz. Yıl boyunca 2 ay kazı için 4 ay restorasyon için. Haziran ayında restorasyona başladık" ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ YAZITLAR BULUNDU"



Önemli yazıtlar ile sikkelerin bulunduğunu belirten Semararo, "Önemli yazıt, sikkeler, güzel seramik ve mermer parçası mimarisi çok güzel parçalar çıktı. Hierapolis çok büyük bir şehir ve önemli bir şehir. Kazı ve çalışmalar 1957 yılında başladılar. 60 sene oldu. Hierapolis'te Roma zamanı MS. 1. yüzyıl ve Bizans dönemi MS. 6. yüzyılda mimarlık parçalar bulunuyor. Roma zamanında seramik var. Bazı sikkeler Bizans zamanına ait MS. birinci yüzyılda Roma büyüdü, mermer binalar yaptılar. İmparator Nero depremden sonra antik kentte büyük işler yaparak, kenti inşa etti" diye konuştu.



(İHA)