60 Yıllık eski adliye binası yıkılmaya başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

60 Yıllık eski adliye binası yıkılmaya başlandı

30.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:18
60 Yıllık eski adliye binası yıkılmaya başlandı

Adıyaman'da yaklaşık 53 yıl boyunca adliye binası, 7 yıl DSİ binası olarak hizmet veren binanın yıkımına çatının sökülmesiyle başlandı.

Adıyaman'da yaklaşık 53 yıl boyunca adliye binası, 7 yıl DSİ binası olarak hizmet veren binanın yıkımına çatının sökülmesiyle başlandı.

Turgut Reis mahallesi Eski Adıyaman Valiliği yanında bulunan ve 1960'lı yıllarda yapılan eski adliye binası yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 50 yıl boyunca bir çok davaların görülerek karara bağlandığı adliye binası, 2013 yılında taşındı.

Adalet birimleri yeni yapılan ve 18 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni adliye binasına taşınınca, Devlet Su İşleri Adıyaman Şubesi geçici olarak bu bunaya yerleşti. 2013 yılından sonra bu binada hizmet veren DSİ Şubesi yeni yerine taşınırken, eski adliye binası olarak bilinen bu binanın yıkımına çatıdan başlandı.

Kısa sürede yıkılması planlanan bu binanın yeri ile eski valilik binasının bulunduğu yer Adıyaman Belediyesi tarafından altı otopark olan kent meydanı yapılacak. - ADIYAMAN

60 Yıllık eski adliye binası yıkılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Can Yaman Berk Oktay Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Sakarya Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 60 Yıllık eski adliye binası yıkılmaya başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 10:19:26. #1.15#
title