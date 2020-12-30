60 Yıllık eski adliye binası yıkılmaya başlandı

Adıyaman'da yaklaşık 53 yıl boyunca adliye binası, 7 yıl DSİ binası olarak hizmet veren binanın yıkımına çatının sökülmesiyle başlandı.

Turgut Reis mahallesi Eski Adıyaman Valiliği yanında bulunan ve 1960'lı yıllarda yapılan eski adliye binası yıkılmaya başlandı. Yaklaşık 50 yıl boyunca bir çok davaların görülerek karara bağlandığı adliye binası, 2013 yılında taşındı.

Adalet birimleri yeni yapılan ve 18 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni adliye binasına taşınınca, Devlet Su İşleri Adıyaman Şubesi geçici olarak bu bunaya yerleşti. 2013 yılından sonra bu binada hizmet veren DSİ Şubesi yeni yerine taşınırken, eski adliye binası olarak bilinen bu binanın yıkımına çatıdan başlandı.

Kısa sürede yıkılması planlanan bu binanın yeri ile eski valilik binasının bulunduğu yer Adıyaman Belediyesi tarafından altı otopark olan kent meydanı yapılacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı