Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
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Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre 60 yıllık demirci: Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruzBATMAN Gercüş ilçesinde demirci Abdullah Sayış (71), ilerleyen yaşına rağmen çekiç sallayarak, geçimini sağlıyor.

60 yıllık demirci: Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz

BATMAN Gercüş ilçesinde demirci Abdullah Sayış (71), ilerleyen yaşına rağmen çekiç sallayarak, geçimini sağlıyor. 60 yıla sığdırdığı meslek yaşamında 10 çocuk büyütüp, evlendiren Sayış, son ustalardan olduğuna dikkat çekti. Gücü ve ömrü yettiğince çekiç sallamaya devam edeceğini belirten Sayış, "Mesleğimiz artık can çekişiyor. Teknoloji ilerledikçe bu iş ölüyor. Yetiştirecek çırak da bulamıyoruz" dedi.

Kaybolmaya yüz tutan mesleklerden demircilik, yeni neslin ilgisini çekmezken, yeni çırakların da yetişmediği bu işe 60 yılını veren Abdullah Sayış, son temsilcilerden biri olduğunu söyledi. Mesleğiyle 10 çocuk büyütüp, evlendiren demirci ustası, ilerleyen yaşına rağmen çekici elinden bırakmıyor. Gercüş ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki caddede, bileğinin gücüyle muhtelif tarım aletleri üretmeyi sürdüren Sayış, "Evde boş oturmaktansa burada çalışmayı daha çok seviyorum. 60 yıldır mesleğimi icra etmeyi sürdürüyorum. Burada balta gibi çeşitli aletler yapıyorum. Tüm gelirimi demircilikle sağlıyorum" dedi.

'TEKNOLOJİ İLERLEDİKÇE BU İŞ ÖLÜYOR'

Mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu dile getiren demirci Sayış, "Mesleğimiz artık can çekişiyor. Teknoloji ilerledikçe bu iş ölüyor. Mesleğin son temsilcilerinden biriyim. Yetiştirecek çırak da bulamıyoruz. Ben de gücüm yettiğince demire çekiç sallamaya devam edeceğim" diye konuştu.

Mesleğin, eskiden zengin bir iş olduğuna dikkat çeken Abdullah Sayış, "10 çocuğu büyüttüm sonra onları evlendirdim. Şu ana kadar kimseye muhtaç olmadım. Bu mesleği çok seviyorum" dedi.

Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz
Son dakika haberi | 60 yıllık demirci Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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