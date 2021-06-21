60 Yıllık cezaevinin kapısına kilit vuruldu
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60 Yıllık cezaevinin kapısına kilit vuruldu

60 Yıllık cezaevinin kapısına kilit vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan kapalı ceza evi kapatılırken mahküm ve tutuklular Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan kapalı ceza evi kapatılırken mahküm ve tutuklular Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şarkışla'da 1962 yılında açılan 40 kişilik Şarkışla A/2 tipi Kapalı Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Cezaevinde bulunan 12 tutuklu ve hükümlü Sivas Kapalı Cezaevine nakledildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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