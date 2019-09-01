01.09.2019 09:59

60 yıldır at üstünde elma satıyor

Amanos Dağları'nda Bitişik Yaylası'nda oturan 71 yaşındaki Hanifi Kınalı, 60 yıldır elma satarak geçimini sağlıyor.

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 71 yaşındaki Hanifi Kınalı, at üstünde 60 yıldır elma satarak geçimini sağlıyor.

Amanos Dağlarının eteklerinde Bitişik Yaylası, Elmalıseki bölgesinde şehirden uzak bir hayatı seçen Hanifi Kınalı, evinin bahçesinde yetiştirdiği elmaları satarak geçimini sağlıyor. Elmaları atının heybesine yükleyerek yaklaşık 15 kilometre yol giden Kınalı, Bekbele Mahallesinde ve semt pazarlarında dolaşarak elma satıyor. Atı ile yolculuğu sırasında bazen türkü söyleyen Hanifi Kınalı'ya köpeği de yoldaşlık ediyor.

Hayatı boyunca bir kaç kez çocukluğunda şehre indiğini söyleyen Hanifi Kınalı köy hayatını sevdiğini şehrin kalabalığını sevmediğini şehirde yaşamayı hiç düşünmediğini söyledi.

Ata binmeyi küçük yaşlarda babası ile öğrenen Hanifi Kınalı, "Kendimi bildim bileli at ve eşeğe biniyorum. 1948 doğumluyum yetmiş yaşın üzerindeyim, bağ bahçemiz var meyveler olana kadar Allah razı olsun hükümetimizin devletimizin yokluğunu vermesin yaşlılık maaşı alıyorum ve onunla geçiniyorum. Bahçede yetiştirdiğim elmaları bazen pazarlarda bazen sokak aralarında satıyorum. Bazen 40 bazen 50 bazen 70 TL kazanıyorum. Ata küçük çocukken babamla binmeye başladım. Eskiden yollarımız çok kötüydü Allah devletimizden razı olsun çok güzel yol yaptı sıkıntı çekmiyorum. Şehir yüzü görmedim desem yalan olmaz küçük yaşta iken İskenderun'a bir kaç kez indim ondan sonra hiç inmedim köyde yaşamak güzel şehir hayatını sevmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA