60 yaşındaki vatandaş tıp okumak için YKS'ye girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

60 yaşındaki vatandaş tıp okumak için YKS'ye girdi

60 yaşındaki vatandaş tıp okumak için YKS'ye girdi Kahramanmaraşlı Yunus Doğru, ilerlemiş yaşına rağmen YKS sınavına girmenin heyecanını yaşadı Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki Yunus Doğru, tıp okumak için YKS sınavına girdi.

28.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:30

60 yaşındaki vatandaş tıp okumak için YKS'ye girdi

Kahramanmaraşlı Yunus Doğru, ilerlemiş yaşına rağmen YKS sınavına girmenin heyecanını yaşadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 60 yaşındaki Yunus Doğru, tıp okumak için YKS sınavına girdi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın için öğrenciler, Pazar günü de sabahın erken saatlerinde okullara gelerek sınavda ter döktü. Kahramanmaraş'ta yaşayan 60 yaşındaki Yunus Doğru ise, ilerlemiş yaşına rağmen YKS'ye girmek için okulun yolunu tuttu. 26 yıl devlet kurumunda çalışıp emekli olduktan sonra okuma isteği devam eden Doğru, sınavı kazanıp tıp fakültesinde okumak istediğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Doğru, "1982 yılında liseyi dışardan bitirip okumaya pek fırsat bulamadım. Bir devlet kurumunda 26 yıl çalıştıktan sonra 2012 yılında emekli oldum. Bu büyük Türkiye'mize katkı amacıyla öğrencilerimizi motive etmek için bende varım bu sınavda dedim. İnşallah tıp düşünüyorum. YÖK başkanı da bizi öğrenci olarak kabul ederse gidip tıp okuyacağım. Öğrencilerimizin de hedeflerini büyük tutmasını istiyorum. Dün sınava girdim ve sınavım güzel geçti, bu gün de güzel geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

60 yaşındaki vatandaş tıp okumak için YKS'ye girdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu Haber
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Rizeli gençlerin kendi imkanıyla çektiği Survivor, izleyenleri kırıp geçiriyor
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Kayınpederinin hediye ettiği 1 kovanla arıcılığa başladı şimdi 50 kovanı var
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Türk Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: 60 yaşındaki vatandaş tıp okumak için YKS'ye girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:30:35. #1.15#
title