60 yaşındaki kadın 25 günde koronayı yenerek alkışlarla taburcu edildi
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60 yaşındaki kadın 25 günde koronayı yenerek alkışlarla taburcu edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sünker Yılmaz, 25 günlük korona virüs tedavisinin ardından taburcu edildi.

60 yaşındaki kadın 25 günde koronayı yenerek alkışlarla taburcu edildi
10.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:32

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sünker Yılmaz, 25 günlük korona virüs tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ünye'de tansiyon ve yüksek ateş şikayetiyle çocuklarının yardımıyla özel bir hastaneye kontrol için giden Sünker Yılmaz, doktorların ilk muayenesinin ardından korona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Yaklaşık 25 günlük hemşire ve doktorların gözetiminin ardından tedavisi tamamlanan Yılmaz, hastanede izolasyon servisinde görevli doktor ve hemşirelerin eşliğinde taburcu edildi. Taburcu sırasında ise hastaneden ayrılan yaşlı kadın duygulu anlar yaşadı.

Son 10 günlük kontrol için hastanede tutulduktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilen Sünker Yılmaz, "Benim önce tansiyonum dörde düştü. Ardından ateşim yükselmeye başladı. Ben o sırada evde tektim ve oğlum ameliyat olacağı için yanıma geldi. Sonra gelinime haber verdim. Beni hastaneye acile getirdi. Ben hiçbir şey anlayamadım. Benimle ilgilenen bütün hastane çalışanlarına teşekkür ederim. Allah'ım onlara hiçbir zaman zorluk göstermesin" dedi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından kapıda annesini karşılayan oğlu Muhammet Yılmaz, "Ben o sırada ameliyata girecektim. Annemi aradığımda tansiyonun yükseldiğini ve ateşinin olduğunu söyledi. Eşimi buraya annemin yanına gönderdiğimde annemin testinin pozitif olduğunu öğrendik. Annemi burada tedavi süreci içerisinde herkes annesi gibi görüp fazlasıyla ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Hastanede 25 günlük Sünker Yılmaz'ın korona tedavisini gözlemleyen Dahiliye Uzmanı Ali Sezgil ise, "Hastamız ateş ve tansiyon nedeniyle acil polikliniğimize başvurmuştu. İlk değerlendirmeler neticesinde Kovid-19 ile uyumlu bulgular saptadığımızdan pozitif vaka olarak yatırdık. Ardından yaptığımız tetkikler neticesinde tedavisine başladık. Tedavi süresi içerisinde yaptığımız kontrol sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Son on gündür hastamızın izolasyonu takip edildi ve bizler de taburcu ettik" şeklinde konuştu.

Hastanenin son Kovid-19 hastasının taburu olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Biyokimya Uzmanı Ali Coşkun, "Korona virüs hem Türkiye'miz için hem de hastanemiz için zorlu bir süreç oldu. Ancak biz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Konseyimizin aldığı tedbirleri ilk gününden itibaren, bizler de hastanemizde çok ciddi tedbirler aldık. Bu tedbirler içerisinde hastanemizin görünen kahramanları olduğu kadar görünmeyen kahramanları olan temizlik personellerinden, doktorlarına varana kadar herkes özen göstererek çalışmalarını sürdürdü" ifadelerini kullandı.

Hastanenin son Kovid-19 hastası olması nedeniyle ise bütün sağlık çalışanları pasta keserek son taburcu edilen hastanın mutluluğunu beraber yaşadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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