60 yaşındaki baterist, rekor denemesi için çalıyor

21.09.2019 11:16

MERSİN'de, rekortmen baterist Oktay Kızılkaya (60), aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesine Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle başladı. Kızılkaya, rekor denemesi ile yeniden Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Oktay Kızılkaya, 2003 yılında kırdığı 42 saatlik bateri çalma rekorunun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete geçti. Kızılkaya, Mezitli Belediyesi'nin Avrupa Hareketliliği Haftası etkinlikleri kapsamında yeni rekor denemesine başladı. Rekor denemesinin ilk vuruşunu Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaparken, renkli ve eğlenceli görüntülerle Babil Kavşağı güneyinde Kültürpark içerisinde bulunan Side Harabeleri yanında başlayan, popüler müzikler eşliğinde devam eden rekor denemesinin 6 gün sürmesi bekleniyor. İzmir Marşı ile başlayan rekor denemesi Başkan Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan ile birlikte dans ederken sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Uzun süredir bu rekor denemesi için çalıştığını ifade eden Kızılkaya, "Bu rekoru kıracağıma inanıyorum. Stüdyo ortamında bu rekora yaklaştım. Tüm hazırlıklarımı tamamladım. Gelip izleyenler olursa daha fazla motive olurum. Mersinlilerin vereceği moralle de çok rahat 160 saatlik süreyi tamamlayacağıma inanıyorum" dedi.

Mezitli'de çok güzel bir ortamda rekor denemesinin olacağını belirten Başkan Tarhan, vatandaşların bu etkinlikte müzik ziyafeti söyledi. Tüm Mersinlileri bu coşkuya davet eden Başkan Tarhan, Mezitli'nin çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, "Nerede güzel bir şey olduğu haberini duyuyorsanız bilin ki Mezitli'de gerçekleşmiştir. 160 saat boyunca Mezitlililer güzel müziğe doyacak. Herkesi, bu eğlenceye ortak olmaya ve sanatçı arkadaşımız Oktay Kızılkaya'ya destek vermeye davet ediyorum. Oktay arkadaşımızın bu rekoru kırarak tüm dünya Mersin'in adını duyuracağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA