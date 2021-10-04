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60 yaşında dillere destan düğün yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
60 yaşında dillere destan düğün yaptılar

Erzurum'un Oltu ilçesinde Mübeccel Çakmak ile Salih Aykul, dillere destan düğün yaptı.

ŞENKAYA, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde Mübeccel Çakmak ile Salih Aykul, dillere destan düğün yaptı.

Oltu Aslanpaşa Mahallesinde ikamet eden ev hanımı Mübeccel Çakmak ile Şenkaya Aşağı Bakraçlı köyünde ikamet eden üç çocuk babası emekli devlet memuru Salih Aykul, dün akşam nikah masasına oturdu. Mübeccel Çakmak daha önce hiç evlenmemiş daha önce bir çok taliplisi olmasına rağmen hiç birisine evet dememiş. Salih Aykul'un iknasının ardında evet dedi ve nikah kıydılar. Salih Aykul daha önce evlenmiş, eşi rahmetli olmuş.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde yapılan düğüne gelin damat araç konvoyları ile geldi. Konfetiler patlatılarak salona giren çift gecenin ilk dansını etti. Ardından Oltu Belediyesi Nikah Memuru Serkan Alkan çiftlerin nikahını kıydı. Çiftler düğün pastasını kesip birbirlerine ikram ettiler, doyasıya halay çektiler.

Mübeccel Çakmak, "Evlilik yoluna çıktık inşallah hayırlı uğurlu olur düğünüme gelen dostlarıma çok teşekkür ederim" dedi. Salih Aykul, "Düğünümüze gelen dostlarımıza çok teşekkür ederim Mübeccel hanımı ikna etmek biraz zor oldu ama nasip böyle imiş sonunda düğünümüz oluyor çok mutluyum" dedi.

Çift düğün sonunda gelen konuklara teşekkür ederek "En kötü günümüz böyle olsun" dediler. - ERZURUM

60 yaşında dillere destan düğün yaptılar

60 yaşında dillere destan düğün yaptılar

60 yaşında dillere destan düğün yaptılar

60 yaşında dillere destan düğün yaptılar

60 yaşında dillere destan düğün yaptılar

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