60 yaş üstüne yılda bir kez işitme testi şart

Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı rapora göre, Türkiye'de yaklaşık 2.2 milyon insan işitme kaybıyla yaşıyor. Odyoloji Uzmanı Yaşam Yıldırım Başkurt, "İşitme, yıllar geçtikçe bozulmaların yaşanabileceği bir duyudur. İşitme sorunlarının erken tanısı ve tedavisi için 60 yaş üstü bireylerin her yıl düzenli olarak işitme testi yaptırmaları gerekir" dedi.

Yaşlılarda meydana gelen işitme kaybının yol açtığı sosyal izolasyon ve depresyonun Alzheimer ve Demans'ı tetikleyebileceğini söyleyen Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Odyoloji Uzmanı Yaşam Yıldırım Başkurt, "İşitme, yıllar geçtikçe bozulmaların yaşanabileceği bir duyudur. Yaşa bağlı işitme kaybında çoğunlukla bireyler, 'duyuyorum ama anlayamıyorum', 'televizyonun sesini çok açıyormuşum', 'sürekli benimle konuşan kişileri tekrarlatma gereği duyuyorum', 'etrafımla bağırarak konuşuyormuşum' gibi şikayetlerde bulunurlar. Bu şikayetlerin çoğu bireylerin çevresi tarafından bildirilen şikayetler olarak dikkat çeker. Bunun sebebi de yaşa bağlı işitme kaybının çoğunlukla yavaş gelişmesinden kaynaklıdır" dedi.

"KİŞİLER DUYAMADIKLARI İÇİN ZİHİNSEL YORGUNLUK YAŞIYOR"

Kişi yıllar içinde artan işitme kaybını fark etmekte zorluk çeker ancak onunla yaşayan bireyler bunu en iyi tanımlayan yakınmaları tarifler diyen Başkurt, "Yaşa bağlı işitme kaybının sadece duyamamak ya da anlayamamak olarak tarif edilecek bir sorun değildir. Kişiler duyamadıkları için beyine giden bilgilerdeki azalma veya bozulma daha çok zihinsel yorgunluk ve sonrasında sosyal izolasyon, iletişim eksikliği ve kendi içine kapanma gibi sorunlar oluşturur. İlerleyen yaş grubunda sorunlar bir kartopunun çığa dönüşmesi şeklinde ilerlediği için bu sorunlar sonrasında Alzheimer ve Demans hastalığının ortaya çıkma riskini artırabilir. Bu nedenle işitme ile ilgili yaşadığımız her sorunu ciddiye almalıyız" diye konuştu.

İşitmeye dair sorunların doğru tedavi uygulamaları ile çözülebileceğine dikkat çeken Başkurt, "İşitme kaybı neredeyse tüm yönleri ile her yaş grubunda çözülecek ve memnuniyet oranı belli bir seviyede sağlanabilecek bir yakınmadır. İşitme sorunlarının erken tanısı ve tedavisi için 60 yaş üstü bireylerin her yıl düzenli olarak işitme testi yaptırmaları gerekir. Ayrıca kulaktan dolma bilgiler, işitme cihazı görünümündeki ses üreteçleri ve yanlış uygulamalar sonucu toplumda işitme sorunlarının çözümlerine dair araçlar ile ilgili ciddi bir ön yargı oluşmuştur. Gelişen teknoloji ve bilgi birikimi ile işitmeye dair rehabilitasyon araçları günümüzde çok başarılı sonuçlar doğuruyor. İşitmemize dair sorunları gidermek amacı ile kullanılan bir araç var ise bunun faydasının artırılmasının yollarının aranması ya da yeni bir araç edinmek için KBB hekimi ve odyologlardan yardım alınması gereklidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı