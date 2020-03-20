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Ekonomi

60 yaş üstü müşterilere özel saat aralığı

CarrefourSA, Türkiye dahil neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) kapsamında kamu görevini yerine getirerek gerek çalışanlarının gerekse müşterilerinin sağlığını koruyacak bir dizi önlemi hayat geçirdikten sonra market içinde Türkiye'de ilk denebilecek uygulamalara...

20.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:07
60 yaş üstü müşterilere özel saat aralığı

CarrefourSA, Türkiye dahil neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) kapsamında kamu görevini yerine getirerek gerek çalışanlarının gerekse müşterilerinin sağlığını koruyacak bir dizi önlemi hayat geçirdikten sonra market içinde Türkiye'de ilk denebilecek uygulamalara imza atıyor.

Korona virüs'ün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için bulunduğu AVM'ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart 2020 cumartesi itibarıyla 08.00 - 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

Kasalara cam paravan, müşteriler için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı

CarrefourSA, Türkiye'nin 52 ilindeki toplam 630 marketinde üretim ve hizmet alanlarının hijyen koşulları için gerekli tüm önlemleri almasının yanı sıra çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını düşünerek kasalarına cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra, kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak.

E-ticaret tam kapasite hizmet veriyor

Online alışveriş platformu da, tam kapasite çalışmasını sürdürecek. İnternet üzerinden aylık ortalama 4 milyon ziyaretçiye hizmet sunan market, içinde bulunduğumuz durum göz önünde bulundurulduğunda aldığı siparişleri, tam kapasite çalışarak müşterilerine ulaştırıyor.

CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: "Bu zor dönemlerde 'kamu görevi' bilinciyle hareket ederek ülkemiz adına en ön cephede yer alıyor, halk sağlığı adına önlemlerimizi alıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için kapasitemizin ötesinde çalışıyoruz. Her bir çalışanımız nezdinde tüm operasyonlarımızı 'kamu görevi" bilinciyle yerine getiriyoruz. Marketlerimizin hijyenik kalabilmesi tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız el ve vücut temizliklerine azami ölçüde uyuyorlar, özellikle gün içinde 30 dakikada bir ellerini yıkıyorlar. Bu süreçte 52 şehirdeki 630 marketimiz ve 10.500 çalışanımızla ne lazımsa yapmaya hazırız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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