60 yaş üstü için aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

60 yaş üstü için aşılama başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
60 yaş üstü için aşılama başladı

ANKARA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

ANKARA'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini açıklamasının ardından, bugün aşılama başladı. Ankara'da 60 yaş üzerine ve eşleri ile risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavisi görenler randevularını alarak sağlık kuruluşlarına başvurdu. Ankara Şehir Hastanesi'nde de vatandaşlar aşılarını yaptırdı.

Hastanede aşısını yaptıran Güler Öztürk (60), heyacanlı olduğunu söyleyerek, "Koruyacağına inandığım için geldim; aşımı oldum ve gidiyorum. Herhangi bir yanma ya da acı olmadı. Sadece iğne batarken hissediyorsunuz o kadar. Başka bir şey olmuyor. Şimdi artık virüse karşı dirençliyim" dedi.

Müştak Kadılar (59) ise eşinden dolayı bugün aşı olduğunu belirterek, "Aşı olmayı epeydir bekliyordum ve takipte ediyordum. Bugün de erkenden geldim. Düzenli bir şekilde içeriye alındım, aşımı oldum ve gidiyorum. İkinci aşımı olmak için bekliyorum. Bu aşı olayının bitmesi Türkiye için de iyi olacak. Covid-1'uu yenmenin tek yolu aşı. Tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.

60 yaş üstü için aşılama başladı
60 yaş üstü için aşılama başladı
60 yaş üstü için aşılama başladı
60 yaş üstü için aşılama başladı
60 yaş üstü için aşılama başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Burak Sevinç Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 60 yaş üstü için aşılama başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:05:02. #1.14#
title