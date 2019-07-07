Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında, Sanata Saygı Platformu üyeleri Akşehir Gülmece Parkı'nda atölye çalışmaları yaptı.

Gülmece Parkı'nı adeta sanat atölyesine dönüştüren Sanata Saygı Platformu üyelerinin çalışmaları büyük ilgi gördü.

Seramik, taş boyama, ahşap oyuncak, kukla, resim, ebru gibi sanat dallarında hünerlerini sergileyen sanatçılar, çevredekilerin büyük ilgisini çekti.

Platform üyeleri, etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA