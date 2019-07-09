60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı ekiplerce halk dansları gösterisi yapıldı.

Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan gala öncesinde, protokol tarafından, şenliğe katılan halk dansları ekiplerine katılım belgesi verildi.

Daha sonra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, KKTC, Belarus, Kazakistan, Moldova ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen halk dansları ekipleri gösterilerini sundu.

Galaya Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA