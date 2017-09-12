60 saniyede 5 bin liralık soygun



GAZİANTEP - Gaziantep'te bir bakırcı dükkanında meydana gelen hırsızlık olayında hırsız, 6 saniyede girdiği iş yerinden toplam 60 saniyede 5 bin TL'lik malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Boyacı Mahallesi Eski Çarşı'da bulunan Niyazi İncenacar'a ait hediyelik bakır ürünleri satan iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, kapının suntasını 6 saniyede kırarak girdi. İş yerine girdikten sonra dışarıda bıraktığı poşetlerini de alan hırsız, 27 saniyede toplam 5 bin TL'lik bakır malzemeyi poşetlere doldurdu. Hırsız poşetlerini de alarak iş yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayı toplamda 60 saniye sürdü. Polis zanlının tespiti için çalışma başlattı.



Çivi bile çakılamıyor

İş yeri sahibi Niyazi İncenacar ise tarihi çarşının bulunduğu bölgenin SİT alanı olması nedeniyle çivi bile çakamadıklarını belirterek, gerekli güvenlik tedbirlerin alınmasını istedi. İncenacar, "Burası dünyada bir tane olan bakırcılar çarşısı. Gaziantep tarihinin olduğu yer burasıdır. Maalesef bizim burada güvenliğimiz yok. Tahtayı kırıp içeri giriyorlar. Madem tahta darabalar işimizi görmüyor, buraya metal kepenkler yapsınlar. Onuda yapamıyorlarsa müsaade etsinler biz yapalım. Hiçbir şey yapılmıyorsa buraya güvenlik tutsunlar. Buradan çalınan mal 5 bin 10 bin lira. Kamera kayıtları var görüntüler var esnaf suçlu hırsız suçsuz" diye konuştu.