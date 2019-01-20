60 Okula Z Kütüphane Kurulacak

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında z-kütüphane protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından imzalanan protokolle z-kütüphanelerin 30'unu Şahinbey Belediyesi, 30'unuysa Milli Eğitim Bakanlığı kuracak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, protokolün önemine değinerek, "Başta Şahinbey Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah bu z kütüphanelerle beraberde 60 okulumuzun kütüphane sorunu çözülmüş olur. Aslında her okulumuzda bir kütüphane var ama bu kütüphaneler zenginleştirilmiş ve yeni nesil kütüphaneler. Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Okullarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek olma anlamında Şahinbey Belediyesi olarak okullar yaparak öğrencilerimize destek olup, eğitime katkı sağlıyoruz. Okumak gerçekten çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimize her ay kitap dağıtıyoruz. İstiyoruz ki her evde bir kütüphane olsun." açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de z kütüphane projesinin Şahinbey'deki okullarda hayata geçirileceğini ifade ederek, "Z kütüphane, zenginleştirilmiş kütüphane anlamına geliyor. İçerisinde her türlü veriye ulaşabileceğimiz, teknik altyapının yanında öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu diğer materyallerin de bulunduğu, kurulumu ve içeriğiyle çok önemli bir proje." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA