60 metreden dereye yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu
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60 metreden dereye yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu

60 metreden dereye yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Elazığ'da 60 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu.

- Elazığ'da 60 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan aracın sürücüsü yaralı kurtuldu.

Kaza, Elazığ-Tunceli Pertek Karayolu Salkaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABN 577 plakalı Dacıa marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 60 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü araçtan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazada araç ise hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Yeşilırmak/ İHA)

60 metreden dereye yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu
60 metreden dereye yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu
60 metreden dereye yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu
60 metreden dereye yuvarlandı, sürücü yaralı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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