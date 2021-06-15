60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı
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60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Haberler | 3. Sayfa

60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu.

60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinden Elazığ'a giden rüzgar gülleri pervaneleri ilçede trafikte kısa süreli aksama yaşattı. Dev rüzgar gülleri kanatları ilçe merkezine geldiği sırada vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. 60 metre uzunluğundaki pervanelerin geçişi sırasında yol tamamen kapandı. Rüzgar gülü pervanelerinin kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı.

60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı
60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı
60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı
60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

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