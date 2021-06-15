60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı

60 metre uzunluğundaki pervaneler böyle taşındı Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu Sivas'ın Gürün ilçesinde 60 metre uzunluğundaki rüzgar gülü pervanelerinin geçişi şaşkınlığa neden oldu.