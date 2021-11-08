60 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3)

KAYMAKAM YILMAZ: SONUÇLARA GÖRE GEREKLİ CEZALAR UYGULANACAK

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencileri ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi de alan Kaymakam Yılmaz, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konunun takip edildiğini söyledi. Kaymakam Yılmaz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerinden gıda örnekleri alınmış olup, sonuçlara göre gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır" dedi. Hastane yetkilileri, zehirlenme şüphesiyle getirilen öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtip, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduklarını söyledi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (MANİSA),

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri

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