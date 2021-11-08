60 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

MANİSA (DHA) - BAŞKA OKULDAN DA 5 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 55 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından bir başka okuldan da benzer bir haber geldi. Yıldırım Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 5 öğrenci yedikleri çiğ köfte ve tavuk dönerden sonra rahatsızlandı. Öğrencilere ilk müdahale okulda sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye olduğu bildirildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), -

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri

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