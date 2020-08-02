60'lı yıllarda bisikletlerin ruhsatı ve otomobil kadar vergisi vardı
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60'lı yıllarda bisikletlerin ruhsatı ve otomobil kadar vergisi vardı

Sivaslı gazeteci yazar Aydın Deliktaş'ın tozlu raflar arasından bulup çıkarttığı yaklaşık 60 yıllık bisiklet ruhsatı, dönemin ilginç trafik uygulamasını gözler önüne serdi.

60'lı yıllarda bisikletlerin ruhsatı ve otomobil kadar vergisi vardı
02.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:33

Sivaslı gazeteci yazar Aydın Deliktaş'ın tozlu raflar arasından bulup çıkarttığı yaklaşık 60 yıllık bisiklet ruhsatı, dönemin ilginç trafik uygulamasını gözler önüne serdi.

Sivaslı Gazeteci Yazar Aydın Deliktaş'ın tozlu raflar arasından bulup çıkarttığını rahmetli babası Aydın Deliktaş'a ait bazı belgeler tarihe ışık tuttu. Yaklaşık 60 yıllık belgeler içerisinde en ilginci 1963 yılında düzenlenen bisiklet ruhsatı. Yarım asırdan daha eski olan bisiklet ruhsatı bize, o dönem bisikletlerinde ruhsatlandırıldığı, 4 ayda bir bisikletlerin muayenesinin yapıldığını ve 4 ayda bir bisiklet kullanım harcı alındığını gösterdi. 1963 yılında 5 lira olan bisiklet harcı o dönemli dolar kuru ile kıyaslandığında günümüzde yaklaşık 350 TL yapıyor.

Bisikletlerin otomobil gibi plakaları vardı

Aydın Deliktaş yaklaşık 60 yıl önce vefat etmiş olan babasına ait bisikletin otomobiller gibi plakası da bulunduğunu belirtip, "Rahmetli babamın bir takım belgeleri vardı onları çıkardım. Trafik ruhsatı, avcılık belgesi gibi belgeler ancak bu bisiklet ruhsatı çok ilgimi çekti. 1963 yılında bir bisiklet almış, Sivas Emniyet Müdürlüğü trafik şubesi trafik ruhsatı çıkarmış, Bisikletlere Mahsus Ruhsatname adı altında ve 58 AD 308 şeklinde bir plaka vermiş ve o tarihten sonrada 1967 yılına kadar her 4 ayda bir, 1967'den sonrada 6 ayda bir fenni muayenesini yapmış" dedi.

Annesi ile bisikletle gezerdi

Deliktaş, babası ile annesinin bu bisikletle gezdiğini hatırlarken geçirdikleri birkaç kazadan dolayı yaşanan kısıtlamadan şu sözlerle bahsetti:

"Burada ilginç olan şu, rahmetli babam bisiklete biner annemi de arkasına alır gezdirirdi. Muhtemelen bu şekilde kazalar artmış olacak ki bir düzeltme yapmışlar. İstiap hakkı 1 kişi olarak yazıyor. Yani fazladan bir kişi daha oturabilir bunu iptal etmişler, mühürlemişler istiap hakkı yok yazmışlar. Şu da çok ilginç her 4 ayda bir muayene yapılmış ama 5 lira para ödenmiş muayene için. 1960'lı yıllarda 1 Dolar 9 Lira. Bugünün parasıyla çarptığımız zaman bisikletten 4 ayda 1, yaklaşık 350 lira gibi bir muayene parası alınmış. Bu da benim ilgimi çekti, çıkarttım, saklıyorum hatıra olarak."

En son 80'lerde gördü

Tesadüfen bulduğu ruhsata ait bisikleti en son 80'li yıllarda gördüğünü söyleyen Deliktaş, "Bisikleti hatırlıyorum, önüne minder koyar beni gezdirirdi. İşine sürekli o bisiklet ile girip gelirdi. O yıllarda en önemli ulaşım aracı bisikletti, dar gelirli vatandaşın tek binek aracı bisikletti. Mavi renkliydi, hatırlıyorum. 80'li yılların başına kadar o bisiklet evimizin bahçesindeydi. Kullanılmıyor olsa bile onun trafikten düşürülmesi gerekiyordu ve bunu yapmamıştı babam. Bu nedenle o bisikleti çok uzun süre sakladık ve nihayetinde bisikletlerle ilgili bu kanun ortadan kalkınca, trafiğe götürüp yeniden trafikten düşürmeye gerek kalmadı. Bu bisikleti en son 80'li yıllarda gördüm. Evimiz değişti, insanlar taşındı, babam rahmetli oldu muhtemelen bir hurdacıya satılmıştır" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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