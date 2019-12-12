60'ıncı yıla 600 ağaç

12.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:50

Kestel Belediyesi, 60. kuruluş yıldönümünde ilçenin dört bir tarafını yüzde 100 yerli 600 ağaç dikti.



Kestel Belediyesi, kuruluşunun 60'ıncı yılı kutlamalarını herkese örnek olacak bir çalışma ile taçlandırdı. Fidan yetiştiriciliği ile önemli bir yere sahip olan ilçenin, dört bir yanına 600 ağaç dikerek anmalı bir kutlamaya imza attıklarını ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "60'ıncı yılı vesilesiyle farkındalık oluşturduk. Yeşil Bursa'ya, yeşil Kestel'e yakışır bir etkinlik olmasını istedik. Dikmiş olduğumuz ağaçlarımızın tamamı yerli üreticilerimiz tarafından yetiştirildi. Onların katkılarıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Çevremize, havaya, suya ve doğaya sahip çıkma adına kutlamalarımıza farklılık katmayı amaçladık. Kestel merkezine olmak üzere tüm mahallelerimizde ihtiyaç olan yerlere, parklara, orta refüjlere bu ağaçları diktik. Özellikle mis kokulu ıhlamur, asırlık çınar ve akça ağacı tercih ettik. Vatandaşlarımız gölgelerinde güzel saatler geçireceklerdir" dedi.



Ağaç dikimine katılan öğrencilerde yetkililerin yardımı ile kendi ağaçlarını dikti. - BURSA

Kaynak: İHA