60 gündür Suudi Arabistan'da mahsur olan 64 Türk TIR şoförü, yurda dönüyor
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60 gündür Suudi Arabistan'da mahsur olan 64 Türk TIR şoförü, yurda dönüyor

60 gündür Suudi Arabistan'da mahsur olan 64 Türk TIR şoförü, yurda dönüyor
03.05.2020 02:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 02:04

SUUDİ Arabistan'ın Duba Limanı'na yüklerini boşaltan ancak koronavirüs salgını nedeniyle dönüş için gemi bulamayan ve 60 gündür limanda mahsur kalan 64 Türk TIR şoförü, Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin devreye girmesi sonucu Türkiye'ye dönüyor.

SUUDİ Arabistan'ın Duba Limanı'na yüklerini boşaltan ancak koronavirüs salgını nedeniyle dönüş için gemi bulamayan ve 60 gündür limanda mahsur kalan 64 Türk TIR  şoförü, Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin devreye girmesi sonucu Türkiye'ye dönüyor.

Türk TIR şoförleri, Türkiye'den aldıkları çeşitli yükleri Suudi Arabistan'a götürerek Duba Limanı'na boşalttı. İşleri biten şoförler geri dönüş için gemi bulamayınca Türkiye'ye dönemedi ve 60 günden bu yana Suudi Arabistan'ın Duba Limanı'nda dönüş için bekledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, yeni seferler düzenlemeyen ro-ro gemilerinin ülkeye gitmemesi sonucu 60 günden bu yana limanda mahsur kalan Türk şoförler için Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi devreye girdi ve Lübnan asıllı ro-ro gemi firmaları ile görüşerek şoförlerin Türkiye'ye getirilmeleri sağlandı.

PAZARTESİ GÜNÜ İSKENDERUN'DA OLACAKLAR

Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Lübnan asıllı ro-ro gemi firması yetkilileri ile yaptığı bir dizi görüşmelerin olumlu yönde sonuçlandığını ve 60 gündür Duba limanında mahsur kalan şoförlerin araçları ile gemiye binerek yola çıktıklarını söyledi. Şanverdi, yazılı açıklamasında, "Lübnan asıllı ro-ro gemi firması yetkilileri ile görüşme yaptık. Yetkililer, koranavirüs salgını nedeniyle yeni yük bulamadıkları için Suudi Arabistan'a gitmediklerini söylediler. Ancak şoförlerimizin Türkiye'ye getirilmesini talep ettik ve isteğimizi yerine getirdiler. Hataylı 64 TIR şoförümüz 60 günden bu yana mahsur kaldığı Duba limanından bindikleri ro-ro gemisi ile Türkiye'ye doğru yola çıktı. Seyir halinde olan gemi Pazartesi öğleden sonra İskenderun Limanı'na ulaşacak ve şoförlerimiz ailelerine kavuşacaklardır" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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