60 derece sıcaklığa maruz bırakılan koronavirüs çoğalmaya devam etti
Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip koronavirüsün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı.
19.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:38
Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip koronavirüsün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı.
Fransa'nın Aix-Marsilya Üniversitesi'nde Prof. Demi Charrel ve ekibi Covid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bıraktı. Bu süre sonunda bazılarının hala çoğalmaya devam ettiği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com