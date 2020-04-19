60 derece sıcaklığa maruz bırakılan koronavirüs çoğalmaya devam etti Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip koronavirüsün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı.

Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip koronavirüsün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı. Fransa'nın Aix-Marsilya Üniversitesi'nde Prof. Demi Charrel ve ekibi Covid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bıraktı. Bu süre sonunda bazılarının hala çoğalmaya devam ettiği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com