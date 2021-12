60 bin vatandaşa sosyal destek

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım, Yaşlı Bakım, Kadın Aile ve Toplum Hizmeti, Huzurevi ile Engelli Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler alanında yürüttüğü çalışmalar ile sosyal belediyecilik anlamında ciddi bir görevi yerine getiriyor. İl genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerle yardım elini uzatıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA HER ALANDA HİZMET VERİLDİ

65 yaş ve üstü evde bakıma muhtaç yaşlılardan engelli bireylere kadar her alanda hizmet verildi. Sağlık, temizlik, eğitim, ulaşım, barınma, maddi ve ayni yardımlar başta olmak üzere sıcak yemeğe varıncaya kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi bir yılda 60 bin vatandaşa destek verdi.

ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNE HER ZAMAN DESTEK OLUNDU

Ayrıca Sosyal Doku Projesi kapsamında Samsun merkez ve ilçelerinde yaşayan 2 bin 144 engelli ve ailesi ziyaret edildi. 395 engelli ve ailesine nakit yardımı, gıda kolisi ve medikal malzeme yardımı yapıldı. Sağlık, eğitim, kurumsal işler, sosyal aktiviteler gibi alanlarda ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli vatandaşlara 1015 ulaşım hizmeti sağlandı. 'Bu Kampta Hayat Var Projesi' kapsamında 3 bin engelli ve ailesine Mavi Işıklar Engelli Kampı'nda konaklama, yüzme, bilinçlendirme, kültür gezileri ile engellilik ve aile danışmanlık bilinçlendirme semineri verildi.

NASIL YARARLANILIYOR? KAÇ KİŞİ TALEPTE BULUNDU?

Kimsesizlikten, maddi imkansızlıklardan veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetlerden yararlanabilmek için Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi aracılığıyla irtibata geçiliyor. Bilgisi alınan vatandaşın evine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince incelemeye gidiliyor. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişiler hakkında karar alınıyor. Kararın ardından Evde Bakım Hizmetleri ekibi evin periyodik olarak temizliği ve hasta kişinin öz bakımını yapıyor. 2021 yılı Çözüm Merkezi üzerinden alınan talep sayısı ise 30 bin 382 oldu. Talepte bulunan her kişiye de anında ulaşıldı.

BAŞKAN DEMİR: DARDAYIM DİYEN HERKESİN YANINDA OLDUK

Yaşamın her alanında vatandaşın yanında olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sosyal belediyeciliğin sorumluluğu gereği insanımıza, insan onuruna yakışan bir şehir ve yaşam ortamı sunmakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz sosyal projeler, sahip olduğumuz bilincin somut yansımalarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olarak onların sorunlarını giderecek hizmetleri sürdürüyoruz. Yaşamın her alanında vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip, sıkıntı yaşadıkları önemli bir durum olan evlerinin temizlik ve öz bakım gibi işlerini yapıyor, eksiklerini tamamlıyoruz. Yardım talebinde bulunan muhtaç, kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara zaman kaybı yaşanmadan ulaşıyoruz. Yaz kış demeden sürdürülen hizmet ile muhtaç vatandaşların yardımına koşuluyor. Yardım talebi için gelen tüm başvurular titizlikle incelenerek anında sonuca bağlanıyor. 2021 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 60 bin vatandaşımıza ulaşarak her türlü ihtiyaç anlarında yanlarında olduk. Kent genelinde aç ve açıkta hiç kimse kalmasın, herkesin sıcak bir yuvası, yiyecek yemeği, içecek suyu olsun diye 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bakıma ihtiyaç duyanlara hizmet, toplumsal hizmettir düsturu ile çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci taşıyan tüm hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.