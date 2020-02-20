60 bin nüfuslu Al Atarib, hayalet kasabaya döndü
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60 bin nüfuslu Al Atarib, hayalet kasabaya döndü

SURİYE'de Esad rejimi ve Rusya'nın havadan ve karadan saldırılarına maruz kalan Al Atarib harabeye dönerken, siviller de göç etti.

20.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:57
60 bin nüfuslu Al Atarib, hayalet kasabaya döndü

'de Esad rejimi ve 'nın havadan ve karadan saldırılarına maruz kalan Al Atarib harabeye dönerken, siviller de göç etti.

'nin Bab Al Hava Sınır Kapısı'na yaklaşık 20 kilometre mesafedeki 60 bin nüfuslu Al Atarib, rejim ve Rusya'nın saldırılarının ardından hayalet kasabaya döndü. Saldırılar nedeniyle kasaba halkı, canlarını kurtarmak için güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Düşen bombaların büyük çukurlar açtığı kasabada, ev ve iş yerleri harabeye döndü. Kasabada artık sivillerin yaşamadığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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