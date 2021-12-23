60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı - Haberler
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60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı

60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da gece saatlerinde bir iş yerinin önüne el arabası yaklaşık 60 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çalan şüpheli önce kameralara ardından da polise yakalandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Elazığ'da gece saatlerinde bir iş yerinin önüne el arabası yaklaşık 60 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çalan şüpheli önce kameralara ardından da polise yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Mahallesinde bulunan çeşitli elektronik aletler ve inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen 2 hırsız önce gözetleme yaptı. Bir süre sonra el arabası ile iş yerinin önüne tekrar gelen hırsızlar, içeriden jeneratör, matkap, kablo ve alet edevat çalan hırsızlar malzemeleri el arabasına koyarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde kimliği tespit edilen F.G., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık olayına karışan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı

60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı

60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı

60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı

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