HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "70 milyon liralık yatırım hayata geçirildi" "Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek" "Yıllık 25 milyon lira ilave gelir" "Hububatta 230 lira ton başına prim ve...

22.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:33

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"70 milyon liralık yatırım hayata geçirildi"

"Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek"

"Yıllık 25 milyon lira ilave gelir"

"Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız"

"İlk 6 ayda toplam hayvancılık desteklemelerinin yüzde 79'u ödenmiş olacak"

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak olan yatırımı hizmete açtı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. Pakdemirli, "Pandemi sürecine rağmen, son bir haftada 1915 Çanakkale Köprüsü, Ilısu Barajı HES, Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesi ve nihayet bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Ceylanpınar Sulama Projesi gibi ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye kadar, ülkemizi mega hizmetlerle buluşturmaya devam eden Cumhurbaşkanımıza şahsım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Son 18 yılda, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza ve dolayısıyla çiftçilerimize verdiği desteklerle ülkemize güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdık" dedi.

70 milyon liralık yatırım

Bugün de Mezopotamya topraklarını suyla buluşturacak, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "66 yıllık kurumumuz Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye tarımının güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirildi. Proje sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekardan 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek" dedi.

Yıllık 25 milyon lira ilave gelir

Proje ile her yıl ilave 25 milyon Türk Lirası gelir sağlanacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, "İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon Türk Lirası düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak" şeklinde konuştu.

"Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız"

Hububat alım fiyatlarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olacak" diye konuştu.

"Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kaldırıldı"

Ticaret Bakanlığı ile yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını da söyleyen Pakdemirli, "Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.

İlk 6 ayda toplam hayvancılık desteklemelerinin yüzde 79'u ödenmiş olacak

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilere 6,6 milyar TL destekleme ödemesinin 5,1 milyar liralık kısmının Mayıs ayı sonu itibariyle ödendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "İnşallah Haziran ayında da 131 milyon Türk Lirası besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar Türk Lirası destekleme ödemesini yapmış olacağız. Bir diğer konu da pamuk destekleme ödemesi. Malum olduğu üzere pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları, 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır" diyerek projenin açılışını gerçekleştirdi.

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Ekonomi
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Ekonomi
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Ekonomi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Ekonomi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Ekonomi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Ekonomi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Ataizi Ferdi Tayfur Ersin Korkut
Spor Can Bartu Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 14:34:36. #1.14#
title