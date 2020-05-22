60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "70 milyon liralık yatırım hayata geçirildi" "Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek" "Yıllık 25 milyon lira ilave gelir" "Hububatta 230 lira ton başına prim ve...

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"70 milyon liralık yatırım hayata geçirildi"

"Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek"

"Yıllık 25 milyon lira ilave gelir"

"Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız"

"İlk 6 ayda toplam hayvancılık desteklemelerinin yüzde 79'u ödenmiş olacak"

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak olan yatırımı hizmete açtı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. Pakdemirli, "Pandemi sürecine rağmen, son bir haftada 1915 Çanakkale Köprüsü, Ilısu Barajı HES, Başakşehir Çam-Sakura Şehir Hastanesi ve nihayet bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Ceylanpınar Sulama Projesi gibi ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye kadar, ülkemizi mega hizmetlerle buluşturmaya devam eden Cumhurbaşkanımıza şahsım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Son 18 yılda, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza ve dolayısıyla çiftçilerimize verdiği desteklerle ülkemize güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdık" dedi.

70 milyon liralık yatırım

Bugün de Mezopotamya topraklarını suyla buluşturacak, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "66 yıllık kurumumuz Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye tarımının güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirildi. Proje sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekardan 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek" dedi.

Yıllık 25 milyon lira ilave gelir

Proje ile her yıl ilave 25 milyon Türk Lirası gelir sağlanacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, "İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon Türk Lirası düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak" şeklinde konuştu.

"Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız"

Hububat alım fiyatlarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olacak" diye konuştu.

"Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kaldırıldı"

Ticaret Bakanlığı ile yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını da söyleyen Pakdemirli, "Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.

İlk 6 ayda toplam hayvancılık desteklemelerinin yüzde 79'u ödenmiş olacak

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilere 6,6 milyar TL destekleme ödemesinin 5,1 milyar liralık kısmının Mayıs ayı sonu itibariyle ödendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "İnşallah Haziran ayında da 131 milyon Türk Lirası besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar Türk Lirası destekleme ödemesini yapmış olacağız. Bir diğer konu da pamuk destekleme ödemesi. Malum olduğu üzere pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları, 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır" diyerek projenin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA