6 yıldır yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan haber var!

Şarkıcı Gülben Ergen, 2014 yılından bu yana yaşam mücadelesi veren usta sanatçı Kenan Işık'ın son durumu hakkında açıklamalar yaptı

2. Sayfa'ya konuşan Gülben Ergen, 2001-2002 yıllarında yayınlanan 'Dadı' dizisinde birlikte rol aldığı usta sanatçı Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

"NEFES ALDIĞINI BİLİYORUZ"

72 yaşındaki Işık'ın eşi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Ergen, "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek" dedi.

"ŞİKAYET ETME HAKKIMIZ YOK"

Geçtiğimiz yıl önemli sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Ergen, şöyle dedi: "Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde kızı Sezin'den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok."

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Kenan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmıştı. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir. Hadiseden sonra, Işık'ın sol tarafı felçli kaldığı bilgisi sağlık durumu ile ilgili son gelen bilgiler arasındaydı.



