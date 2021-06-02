6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
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6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler

6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Tabanözü köyünde 6 yıldır aynı elektrik direğinin tepesine yuva yapan leyleğe köylüler, 'Ayşe' ismini verdi.

BARTIN'ın Tabanözü köyünde 6 yıldır aynı elektrik direğinin tepesine yuva yapan leyleğe köylüler, 'Ayşe' ismini verdi. Her yıl leyleğin yolunu gözledikleri belirten Erol Öztoprak (66), "Ayşe leylek bizim maskotumuz oldu. Onun yolunu her yıl gözlüyoruz. Şimdi 3 yavrusu oldu" dedi. 

Tabanözü köyü sakinlerinin her yıl yolunu gözledikleri leylek, bu yıl da aynı elektrik direğine yuva kurdu. 6 yıldır bölgeden ayrılmayan, köylülerin 'Ayşe' ismini verdiği leyleğin 3 yavrusu dünyaya geldi. Meraklı köylüler, leyleğin yavrularını beslemesini ve hareketlerini izliyor.

Köylülerden Erol Öztoprak, Ayşe'nin geçen yıl mart ayının 15'inde geldiğini ağustos ayının 15'inden sonra ayrıldığı belirterek, "Ayşe leyleğimizin bu sene 3 tane yavrusu var. Uzun süre yollarını gözlüyoruz. Bu yıl da gelerek bizi sevindirdi. Biz buradan görüyoruz. İnsanlar bize leylekleriniz geldi mi? diye soruyor. Civar yerlerden buraya leyleği görmeye gelenler oluyor. Bundan çok mutluyuz" dedi.'HER GÜN BAKMAYA GELİYORUZ'Hüseyin Gazek (71) de, "Her sene bunların yollarını gözlüyoruz. Geçen yıl yüksek gerilirim hattına çarpan bir erkek leyleği kaybettik. Çok üzüldük. Bu sene farklı bir erkekle 'Ayşe' leylek geldi. Geçen yıl bir yuva yaptık. Bizim yuvayı beğenmediler. O yuvayı yıktılar. Kendi kendilerine yuva yaparak, yavrulamışlardı. Bu yıl da 3 yavrusu var. Onlara çok alıştık" diye konuştu. 

Leylekleri çok sevdiklerini belirten Ayşe Altuğ ise, "6 yıldır bu leylekler köyümüze geliyor. Biz leylekler geliyor diye çok sevinçli oluyoruz. Leyleğin ismi ile benim ismi aynı, bundan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

 


6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler
6 yıldır köye yuva yapan leyleğe 'Ayşe' ismini verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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