6 yıldır aranan terörist, kahvede kardeşine ait kimlikle kumar oynarken yakalandı
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Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa

6 yıldır aranan terörist, kahvede kardeşine ait kimlikle kumar oynarken yakalandı

Diyarbakır'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgütün veya amacının propagandasını yapma' suçlarından 18 araması bulunan terörist, kardeşine ait kimlikle kahvede kumar oynarken yakalandı.

22.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:01
6 yıldır aranan terörist, kahvede kardeşine ait kimlikle kumar oynarken yakalandı

Diyarbakır'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgütün veya amacının propagandasını yapma' suçlarından 18 araması bulunan terörist, kardeşine ait kimlikle kahvede kumar oynarken yakalandı. Kahvede bulunanlara korona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 51 bin 56 lira ceza kesildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Hani ilçesi Kaledibi Mahallesinde ikamet eden ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kamu malına zarar verme, 2313 sayılı kanuna aykırılık suçlarından 18 yakalama kararı ile 2014 yılından bu yana aranan R.Y. isimli şahsın Sarıevler mezrasında olduğu bilgisinin alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Bahse konu şahıs, 21 Nisan'da saat 02.35'te Kaledibi Mahallesinde icra edilen operasyonda, korona virüs ile ilgili tedbirlere rağmen açık bulunan, A.Z. isimli şahsın işlettiği ruhsatsız kahvehanede, üzerinde kardeşine ait kimlik ile kumar oynarken yakalanmıştır. Yakalanan şahıs gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Cezaevine konulmuştur" denildi.

Kahvede bulunan 16 kişiye 51 bin 56 lira ceza

Ruhsatsız kahvehaneyi işleten A.Z. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldığı belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüs genelgesi kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan idari işlemlere başlanılmış, ayrıca aynı kahvehanede bulunan kahvehane işleticisi dahil toplam 16 şahıs hakkında 1593 sayılı kanunun 282'nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 191 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firar durumunda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam etmektedir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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