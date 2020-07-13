6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı

6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı Almanya'da yaşayan Türkan ve Numan Shabanov çiftinin otizm teşhisi konulan 6 yaşındaki oğulları Şaban, aldığı eğitim sayesinde 15 günde ilk kez konuşarak 'Baba' dedi.

13.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:25

6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı

KOCAELİ - Almanya'da yaşayan Türkan ve Numan Shabanov çiftinin otizm teşhisi konulan 6 yaşındaki oğulları Şaban, aldığı eğitim sayesinde 15 günde ilk kez konuşarak 'Baba' dedi. Seneler sonra oğlunun konuştuğunu gören anne ve babası ise göz yaşlarına boğuldu.

Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde yaşayan Bulgaristan asıllı Türkan ve Numan Shabanov çiftinin 6 yaşındaki çocukları Şaban, aldığı eğitimle konuştu. 3 yaşındayken çevresindekilerle göz kontağı kurmayıp, problemli davranışlar sergileyen Şaban'ı anne ve babası hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Şaban'a otizm teşhisi koyuldu. 3yıl boyunca Almanya'da farklı kurumlarda eğitim alan Şaban, 6 yaşına gelmesine rağmen ağzından tek bir kelime çıkmayınca ailesi, çocukları için araştırma yapmaya başladı. Shabanov çifti yaptıkları araştırmada Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı. Kurumdaki eğitim ile birçok çocuğun başarısını öğrenen aile, 2019 yılında Türkiye'nin yolunu tuttu. Merkezde Şaban yaklaşık bir haftalık eğitim aldı. İşleri nedeni ile Almanya'ya dönmek zorunda kalan aile, bu yıl tekrar Türkiye'ye gelerek tekrar eğitim merkezinde Şaban'ın eğitim almasını sağladı.

Anne ve babası oğullarının ilk kez konuştuğunu duyunca ağladı.

Merkezde bireysel eğitimin yanı sıra, at terapisi, duyu bütünleme ve oyun terapisi alan Şaban'ın davranışlarında gelişmeler gözlemlenmeye başladı. Eğitimlerin 15. gününde anne ve babası ile oturan Şaban'ın ağzından "Baba" kelimesi çıktı. 6 yıl sonra ilk kez Şaban'ın konuştuğunu gören Shabanov çifti göz yaşlarına boğuldu. O anlar ise aynı masada oturan bir kişi tarafından görüntülendi. Seneler sonra konuşarak anne ve babasına büyük sevinç yaşatan Şaban'ın gelişimini öğretmenleri pasta keserek kutladı.

"Bunu duymak tarif edilmez bir duygu"

Oğlunun ağzından 6 yıldır tek kelime çıkmadığını söyleyen baba Numan Shabanov, "Şaban 3 yaşına geldiğinde muayene oldu. Orada Şaban'ın durumunu fark ettiler. Normal hareketler yapmadığından, göz teması kurmamasından dolayı normal bir çocuk olmadığını anladık. Almanya'da 2 buçuk yıldır eğitim alıyor. Otizm teşhisi konuldu. Hep internet üzerinden daha iyi bir eğitim kurumu bulabilmek için araştırma yaptık. Sosyal medya üzerinden bu kurumu bulduk. Onlarla bağlantı sağladık. Tatilimiz vardı geçen yıl, bir haftalığına deneyelim dedik. Buraya geldiğimizde çocuk 4 gün içerisinde ağzını burnunu gösterip, masada oturmasını, kalkmasını öğrendi. Geçen yıl memnun kaldığımız için tekrar gelme kararı aldık. Eğitimimizin 15. gününde, hiç beklenmedik bir anda 'baba' kelimesini duyduk. Bunu duymak tarif edilmez bir duygu. Baba kelimesi için elimde olan her ne varsa verirdim.

"Yeniden dünyaya geldik gibi oldu"

Oğlunun konuşmasının tarifsiz bir duygu olduğunu ifade eden anne Türkan Shabanov, "Yeniden dünyaya geldik gibi oldu. 6 yıldır ses çıktısı olmayan Şaban'dan eğitiminin 15. Gününde 'Baba' kelimesini duymak müthiş bir şeydi. Allah herkese nasip etsin. O kelimeyi duyduğum anda gözyaşlarına boğuldum.Yaşadığım mutluluğu ifade edemiyorum. Çok mutlu oldum. Ne derse desin ama konuşsun diyorduk. Çok şükür, 'Baba' dedi, inşallah 'anne' de der. Bütün yakınlarımıza video göndererek Şaban'ın 'Baba' dediğini söyledik. Benim gibi anneler beni daha iyi anlarlar. Çocuğunuzdan hep, konuşmasını, sesini duymayı beklersiniz. İşte bize de burada nasip oldu. Biz zaten buraya çok büyük umutlarla geldik. Beklediğimizden fazlasını yaşadık. Her an Şaban'dan yeni bir beklentimiz var. Her gün daha iyiye gidiyor. Şaban'ın dikkati daha çok artıyor. Buradaki öğretmenlerin sevgi ile çocuklara yaklaşması, sabırlı davranmaları güzel sonuçlar gösteriyor. Ben ilk harflerini duyduğumda da ağladım. Bu tarif edilemez, anlatılamaz. Çocuğumuzdan 6 yıl sonra ilk defa 'baba' kelimesini duyduk" diye konuştu.

6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Ozan Güven Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Ali Palabıyık Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: 6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:26:58. #1.14#
title