6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı
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6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Güncel

6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı Malatya'da bir esnafın 6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerinin ön cephesini tamamen kapladı.

6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı

MALATYA - Malatya'da bir esnafın 6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerinin ön cephesini tamamen kapladı. Görünümüyle dikkat çeken çay bahçesi, serinliğiyle yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası oldu.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yeni Sanayii Sitesi'nde esnaflık yapan 32 yaşındaki İsa Aksüt, 12 yıl önce işletmeye başlattığı çay bahçesine yaklaşık 6 yıl önce sarmaşık dikti. Aksüt'ün düzenli bakımını ve 3 günde bir sulamasını yaptığı sarmaşık iş yerini tamamen kapladı. Sanayi sitesinde vatandaşlar arasında bilindik bir nokta arasına giren çay bahçesi, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası.

İsa Aksüt, sarmaşığın düzenli bir şekilde bakımını yaptığını belirterek, "12 yıldır bu çay ocağının işletiyorum. Aldığım zaman bu sarmaşıklar yoktu. Tamamını ben diktim. Dikeli 5-6 yıl oldu. Bu sarmaşığın hem sanayimize hem de bana çok faydası oldu. Sanayide böyle bir yeşil alan olması geçerken çok güzel. Sabah kahvaltısı olsun, öğlen araçları bozulan vatandaşlar olsun hepsi gelip faydalanıyor. Sarmaşıkları Amerikan sarmaşığı diye aldım. Malatya'daki peyzajcıların hepsinde de var. Suyu sevdiğini söylediler. Suyunu verdikten sonra, yerini de kabul etti. Bu hale 3-4 yıl içerisinde geldi. 3 günde bir suyunu verdin mi ve suyu, gübresi tamam zaten. Başka ayrı bir bakım istemiyor" dedi.

"Adres tarifinde benim burası çok kullanılıyor"

Aksüt, adres tarifinde vatandaşların sarmaşıkla kaplı çay bahçesini kullandıklarını belirterek, "Adres tarifinde benim burası çok kullanılıyor sanayide. Bundan fide almak isteyenler çok oluyor. Yani bu yönde baya bir talep var. Yolu düşen herkesi çayımızı içmeye beklerim. Burası çok serin ve çok tutuluyor. Çevreye göre çok serin. Herhangi bir soğutma sistemine gerek yok. Sarmaşıklar çay ocağının tamamını kapladı. Ben sene bir bunları buduyorum. Baya bir geliştiği için önüne geçemiyorum. O yüzden sene de bir üst taraflarında budamasını yapıyorum yoksa önüne geçilmez, her yeri kapatır" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar buraya oturdukları zaman kalkmak istemiyorlar"

Sanayi sitesinde oto kaporta boya tamirciliği yapan Arif Yılmaz, sarmaşıkla kaplı çay bahçesinin görünümüyle saklı cenneti andırdığını belirterek, "Buraya saklı bahçe, saklı cennet diyebiliriz. Gerçekten güzel bir ortam hem serin. Mesela insanlar buraya oturdukları zaman kalkmak istemiyor. Arkası açık dış cepheyle işiniz yok. Temiz, güzel, steril bir ortam. Sarmaşıklar çok güzel çünkü bildiğiniz bir nevi saklı cennet bahçesi diyebiliriz" diye konuştu.

6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı
6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı
6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı
6 yıl önce diktiği sarmaşık, iş yerini kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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