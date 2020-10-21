6 yıl hapisle aranan şüpheli, adliyede yakalandı
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6 yıl hapisle aranan şüpheli, adliyede yakalandı

21.10.2020 20:30 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:30
6 yıl hapisle aranan şüpheli, adliyede yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve geldiği adliyede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan G.K., tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve geldiği adliyede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan G.K., tutuklandı.

Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve hakkında yakalama emri bulunan G.K., bir davayla ilgili bilgi almak için geldiği Keşan Adalet Sarayı'ndaki polislerin dikkati üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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